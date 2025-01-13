ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего в конце прошлого года мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Феликса Воронова (1954 г.р.).
По данным полиции, 22 декабря 2024 года, около 04.00 мужчина вышел из своего дома в Олайне (улица Земгалес) и пропал.
Его приметы: рост 160 см, худощавый, волос светлые, глаза голубые. Может носить бороду.
Был одет: зеленая куртка, спортивные брюки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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