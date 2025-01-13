Полиция задержала 17-летнюю девушку, севшую за руль в пьяном виде

Сотрудники Госполиции в субботу задержали девушку, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, автомобиль Opel остановили в ночь на 12 января в Виесите (Екабпилсский край). При проверке в организме девушки 2008 г.р. констатировали 1,07 промилле.

Кроме того, у водителя не оказалось прав на управление транспортным средством.

Полиция начала по данному факту уголовный процесс.

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