Полиция задержала 17-летнюю девушку, севшую за руль в пьяном виде

Сотрудники Госполиции в субботу задержали девушку, управлявшую автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По данным полиции, автомобиль Opel остановили в ночь на 12 января в Виесите (Екабпилсский край). При проверке в организме девушки 2008 г.р. констатировали 1,07 промилле.
Кроме того, у водителя не оказалось прав на управление транспортным средством.
Полиция начала по данному факту уголовный процесс.
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