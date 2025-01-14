Лиепая: в квартире пятиэтажки загорелась рождественская ёлка, пожар помог потушить сосед

В понедельник, 13 января, в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Ганибу в Лиепае загорелась елка и стена. Площадь пожара составила пять квадратных метров, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Пожар был потушен соседом до прибытия спасателей.

В свою очередь, на улице Авоту в Вентспилсе в одноэтажном жилом доме произошло задымление из-за неправильного использования отопительного устройства. Пострадал один человек, который был передан медикам. В здании не был установлен дымовой детектор.

В минувшие сутки пожарные также выезжали на вызовы, связанные с горением стены и крыши, стены садового домика, микроавтобуса, трех легковых автомобилей, тюков сена, электромотора, а в двух случаях загорелась оставленная без внимания еда.

В целом в службу поступил 41 вызов: 11 вызовов были связаны с тушением пожаров, 24 вызова были связаны со спасательными работами, а шесть вызовов оказались ложными.

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