В Земгале пьяный мужчина ударил человека ножом и выстрелил из самодельного оружия в полицейских

В конце прошлого года прокурор Восточно-Земгальской прокуратуры направил в суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в приченении тяжких телесных повреждений и нападении на представителей власти в связи с их законной служебной деятельностью, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

Мужчина также обвиняется в покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство двух и более лиц, а также в приобретении и хранении огнестрельного оружия, патронов к огнестрельному оружию и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения.

Согласно решению о передаче дела в суд, обвиняемый мужчина и еще один человек распивали алкоголь у себя дома, между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес другому человеку удар ножом.

Когда на место происшествия прибыли четыре сотрудника Госполиции, обвиняемый не открыл дверь и не впустил стражей порядка в квартиру, поэтому было принято решение войти в квартиру в составе тактической боевой группы.

Услышав это, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял незаконно хранящееся у него самодельное огнестрельное оружие и два патрона, зарядил одним из них огнестрельное оружие, а второй положил в карман.

Когда в квартиру вошли сотрудники полиции и обратились к обвиняемому с законной просьбой не оказывать сопротивления, он умышленно произвел выстрел из огнестрельного оружия в сторону полицейских. Никто не пострадал, так как выстрел попал в тактический бронированный щит.

Обвиняемый был немедленно задержан. Это не позволило ему использовать второй подготовленный патрон.

Во время задержания по месту жительства обвиняемого сотрудники Госполиции изъяли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и патроны к огнестрельному оружию, которые мужчина приобрел и хранил, хотя у него не было разрешения на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и патронов к нему, выданного в соответствии с законом.

Обвиняемый признает свою вину в совершении преступления и сожалеет о содеянном.

Уголовное дело направлено в Земгальский районный суд.

Прокуратура отмечает, что лицо не считается виновным до тех пор, пока его виновность в совершении уголовного преступления не будет установлена в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным законом.

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