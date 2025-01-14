Суд ДНР заочно приговорил воевавшего на стороне ВСУ гражданина Латвии к 14 годам заключения

Верховный суд ДНР заочно приговорил 56-летнего гражданина Латвии Улдиса Волмарса к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В суде установлено, что в 2022 году Волмарс прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион, где прошел военную подготовку. После этого наемник принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне Украины, за что получил более 375 000 рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Улдис Волмарс в 2022 году получил ранения ног под Николаевом. В результате полученных травм его здоровье ухудшилось и ему пришлось ампутировать обе ноги.

Волмарс отправился воевать в Украину в марте 2022 года. В составе международного добровольческого подразделения он попал под бомбардировку вблизи границы с Польшей (на Яворовском полигоне), затем участвовал в освобождении Ирпеня, возвращался в Латвию и в июне отправился на фронт в районе Николаева.

"Мы были в 300 метрах от россиян. Шли освобождать водонапорную станцию, и там что-то… Я думаю, кто-то нас предал. Начался обстрел. Пять часов нас бомбили на этой линии, мы не могли выбраться. Просто пять часов сидели в ямах", — говорит Волмарс. В результате взрыва кассетной бомбы он получил ранения: осколок перебил вены в ноге.

В военном госпитале операцию на венах сделать было невозможно, операция в другой больнице прошла неудачно. Повторная операция была сделана в Латвии, но началась гангрена, и Волмарс потерял ногу. Через полтора месяца гангрена началась на второй ноге, и ее тоже пришлось ампутировать.

Напомним, что в декабре прошлого года ВС ДНР по аналогичному обвинению заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Латвии Кристса Анцанса.

Суд заочно признал Анцанса виновным по статье УЗ РФ - "Участие наемника в вооруженном конфликте", а также приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также в конце прошлого года в суд ДНР было направлено уголовное дело в отношении 65-летнего гражданина Латвии Юриса Улманиса, также принимавшего участие в боевых действиях против Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, в ноябре минувшего года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего 34-летнего биатлониста Александра Сверчкова, также обвиняемого за участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ.

Также в начале ноября 2024 года прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по этой же статье в отношении 31-летнего гражданина Латвии Алвиса Лукши, а в октябре — в отношении 29-летнего гражданина ЛР Улвиса Бекериса.

Кроме того, в конце августа прошлого года Генпрокуратура России объявила в международный розыск бывшего депутат Сейма Латвии, а также бывшего заместителя главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и депутата Сейма Юриса Юрашса, который в 2022 году на добровольных началах присоединился к украинским военнослужащим.

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