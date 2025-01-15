ВИДЕО. Полиция устроила на Лиепайском шоссе погоню за BMW; дорогу пришлось полностью перекрывать грузовиками

На прошлой неделе полиция устроила в Добельском крае погоню за водителем BMW, который существенной превысил допустимую скорость. Мужчина не подчинился законным требованиям полиции и решил скрыться от преследования. На помощь коллегам прибыли патрули из Юрмалы и Добеле. Задержанного направили на проверку в медучреждение, поскольку возникли подозрения в том, что он может находиться под воздействием одурманивающих средств.

Как отмечает Земгальское региональное управление полиции (ЗРУП), 8 января, в 16.30 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на дороге А9 в волости Аннениеку замечен автомобиль BMW с литовскими номерами, водитель которого ехал со скоростью 131 км/ч.

Полицейские включили световые и звуковые сигналы, после чего отправились в погоню за нарушителем. Водитель игнорировал просьбы полиции остановиться и пытался оторваться от преследования, направляясь в сторону Аннениеки.

Информация о нарушителе была передана Рижскому региональному управлению полиции и Земгальского регионального управления полиции. В итоге, после длительной погони водитель съехал с шоссе на лесную дорогу, где и остановился.

Во время погони водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, подвергнув опасности других участников движения.

Также зафиксировано, что на участках дороги, где разрешенная скорость составляет 50 км/ч, водитель разогнался до 102 км/ч, а на участках с разрешенной скоростью 70 км/ч — 143 км/ч.

Для того, чтобы остановить водителя, сотрудники 4-го отдела Бюро реагирования Управления полиции порядка Рижского регионального управления полиции полностью перекрыли трассу А9, остановив грузовики и припарковав их поперек дороги. При этом полиция поддерживала связь с другими структурными подразделениями, которые координировали направление движения полицейских и уточняли местонахождение курземских коллег.

Коллеги из Рижского регионального управления полиции остановились на съезде с шоссе А9 на лесную дорогу в Межсарми перед рекой Вецслампе, где и задержали нарушителя. Задержание было проведено совместно с патрульными из Юрмалы и Добеле.

Сотрудники правоохранительных органов провели водителю тест на алкогольное опьянение и установили, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Заподозрив, что мужчина находится под воздействием одурманивающих веществ, сотрудники отдела реагирования Земгальского регионального управления Госполиции доставили мужчину в медицинское учреждение для проведения экспертизы.

Госполиция начала в отношении водителя несколько дел об административных правонарушениях: за превышение разрешенной скорости, за невыполнение повторного или многократного требования полиции об остановке транспортного средства (за побег), а также за возможное несанкционированное употребление одурманивающих веществ.

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