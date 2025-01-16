ЧП в центре Риги: в городской канал упал человек

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС ), в минувшую среду из городского канала спасли упавшего в воду мужчину.

Как отмечают в ГПСС, вызов на пульт дежурного поступил в 18.00. Звонившие сообщили, что в канале в районе улицы Кр. Барона находится человек, который не может самостоятельно выбраться на берег.