ЧП в центре Риги: в городской канал упал человек

По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшую среду из городского канала спасли упавшего в воду мужчину.
Как отмечают в ГПСС, вызов на пульт дежурного поступил в 18.00. Звонившие сообщили, что в канале в районе улицы Кр. Барона находится человек, который не может самостоятельно выбраться на берег.
Оперативно прибывшие спасатели доставили пострадавшего на берег и передали медикам.
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