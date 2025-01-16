Суд оправдал бывшего католического священника, обвиненного в отмывании денег

Суд по экономическим делам вынес оправдательный приговор бывшему настоятелю Рижской церкви Скорбящей Богоматери Марису Звиедрису, который обвинялся в легализации средств, полученных незаконным путем в крупных размерах.

Экономический суд снял арест в недвижимого и движимого имущества бывшего священника, а также с банковских счетов.

Приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Как сообщала ранее Latvijas Avīze, обвинения были предъявлены за период с 2015 по 2019 год, когда Звиедрис внес на свои банковские счета 48 742 евро.

По мнению прокуратуры, чтобы скрыть преступное происхождение средств, Звиедрис после этого перевел их вместе с законно полученными деньгами — в общей сложности 68 945 евро — на другой счет и принял участие в аукционах квартир, которые также купил, но позже перечислил себе обратно 29 560 евро.

Прокуратура полагает, что Звиедрис вложил 39 384 евро в собственность, еще 4 780 евро пустил на другие покупки, а всего "отмыл" 53 522 евро.

Полиция раскрыла несколько эпизодов деятельности Звиедриса., Например, о том, как женщина втайне от мужа копила и хранила деньги у священника, который затем купил ей квартиру на свое имя.

Также священник помог купить квартиру родственнику, а также купил себе за наличные Volkswagen Multivan.

Свою вину в содеянном Звиедрис не признал. Он подчеркнул, что у священника очень маленькая зарплата, и в основном он жил за счет пожертвований людей — иногда достаточных, иногда небольших. Он видел эту практику среди священнослужителей, когда был еще студентом, и воспринимал ее как норму.

В архидиоцезе Римско-Католической Церкви Латвии сообщили, что Звиедрис был отстранен от служения после того, как против священника были предъявлены обвинения. Там же подчеркнули, по этой причине его судили как частное лицо, а не как священнослужителя.

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