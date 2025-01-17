В Резекненском крае Mercedes Benz насмерть сбил пешехода

В четверг в Аудриньской волости Резекненского края автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла в Грейвули около 19:50. Водитель автомобиля Mercedes Benz сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

Полиция расследует обстоятельства аварии.

За последние сутки в стране зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали четыре человека.

Оформлен 451 протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 200 за превышение скорости.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено одно административное и семь уголовных дел, а о вождении после употребления наркотиков - одно уголовное дело.

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