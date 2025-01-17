Госполиция призывает отозваться людей, которые обладают информацией о случае, произошедшем 19 октября, около 15.45, в Елгаве на улице Цукура, когда несовершеннолетний велосипедист в сопровождении другого человека наехал на припаркованный автомобиль, повредив его, а затем покинул место происшествия.

Как видно на опубликованном полицией видео, снятом камерой наблюдения, скорее всего, отец и сын ехали на велосипедах по тротуару. Однако на одном из поворотов ребенок не справляется с управлением велосипеда и врезается в бок припаркованного автомобиля. На видео также видно, что после столкновения у автомобиля включились аварийные огни, а значит, сработала сигнализация.

Если у вас есть какая-либо информация о лицах, причастных к инциденту, необходимо связаться с Госполицией по номеру 112.

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