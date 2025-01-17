ФОТО. Разыскивается подозреваемый в тяжком преступлении

Если вы опознали этого человека или знаете, где он может скрываться, полиция просит сообщать по телефонам: 28701106, 67500708 или 112!

Госполиция также напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.