В Вильнюсе развернули самолет Ryanair: дело расследует Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что необходимо дождаться результатов расследования дела о самолете, который не смог сесть в Вильнюсе, и только после этого будет принято решение о том, какие действия следует предпринять.

"Мы говорили об этом и еще будем говорить, есть много разной информации, но мы не хотели бы делать окончательные выводы до завершения расследования", - сказала министр журналистам после заседания Государственного совета по обороне.

"Наши дальнейшие действия, совместные международные действия, будут зависеть от окончательных выводов", - добавила она.

В минувший четрг — 16 января - пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, который должен летел из Лондона и должен был совершить посадку в Вильнюсе, уже прибыл в столичный аэропорт, но не сел в нем, а развернулся и полетел в Варшаву. После вынужденной остановки в польской столице он прибыл в Вильнюсский аэропорт в 23.47 и на этот раз благополучно сел.

Глава Департамента операционной деятельности Oro Navijacija Томас Монтвила сообщил Радио LRT, что самолет не сел из-за проблем с GPS-связью.

По его словам, помехи GPS могут быть вызваны различными причинами, и нельзя исключать вмешательство враждебных стран.

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