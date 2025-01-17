Курил и пил алкоголь за рулем: полиция задержала пьяного водителя автобуса

В четверг, 16 января, около 22.10 Госполиция получила информацию от пассажира автобуса о том, что водитель курит за рулем и, возможно, употребляет алкогольные напитки. Стражи порядка остановили автобус Mercedes-Benz в Салдусе, на улице Тиргус, и обнаружили, что его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 1,72 промилле. Об этом порталу Delfi сообщили в полиции.

Полиция начала уголовный процесс в отношении водителя автобуса за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови, обнаруженная в ходе проверки выдоха или крови, превышает 1,5 промилле.

Автобус выполнял междугородний рейс, сообщили в полиции.

Согласно Уголовному закону, такое преступление наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Госполиция еще раз подчеркивает, что вождение в нетрезвом виде недопустимо и представляет серьезную опасность не только для собственной жизни, но и для других участников дорожного движения. Если у жителей есть информацией о лицах, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, Госполиция призывает немедленно сообщить об этом по телефону 112.

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