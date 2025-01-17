Ирландия: литовца будут судить за убийство гражданина Латвии

Ирландский суд переквалифицировал обвинения гражданину Литвы Топасу Ципасу, который изначально обвинялся в нападении на гражданина Латвии и причинении ему серьезных увечий, повлекших смерть. После указания генпрокурора теперь литовец обвиняется в убийстве своего друга.

Как отмечает новостной портал Вaltic-ireland.ie, 28 октября прошлого года оперативные службы Ирландии получили вызов в Лукан, где было найдено тело 49-летнего гражданина Латвии Юриса Кокенбергса.

Спустя два дня сотрудники Гарды (ирландской полиции) задержали по подозрению в причинении тяжких повреждений гражданина Литвы Томаса Ципаса. Известно также, что он был другом покойного.

На судебном заседании сообщили, что перед смертью латвиец получил травмы головы и лица. Утверждалось, что он потерял сознание, после чего его положили на диван, а утром его нашли на полу рядом с диваном.

По заключению экспертизы, Юрис получил тупую травму и серьезные повреждения, вызвавшие отек мозга, а также обильное кровотечение.

Слушания по этому делу в Центральном уголовном суде продолжатся 23 января.

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