ФОТО. В центре Риги ДТП с участием троллейбуса; в аварии есть пострадавший

В пятницу, 17 января, в 14.25, в Риге, на пересечении улиц Дзирнаву и Езусбазницас произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса.

В Службе неотложной медицинской помощи порталу Delfi пояснили, что в результате аварии пострадал один человек, которого в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Подробности ДТП станут известны в результаты следствия.

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