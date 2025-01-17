ФОТО. В центре Риги ДТП с участием троллейбуса; в аварии есть пострадавший
Fоtо: DELFI Aculiecinieks

В пятницу, 17 января, в 14.25, в Риге, на пересечении улиц Дзирнаву и Езусбазницас произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и троллейбуса.

В Службе неотложной медицинской помощи порталу Delfi пояснили, что в результате аварии пострадал один человек, которого в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

Подробности ДТП станут известны в результаты следствия.

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