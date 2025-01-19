В Резекненском крае человек провалился под лед озера и утонул

В субботу, 18 января, в Пушской волости Резекненского края под лед озера провалился и утонул человек, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе.

В субботу в 15.30 ГПСС получила информацию о том, что в Пушской волости под лед озера провалился человек. Мужчина был вытащен и доставлен на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали его смерть.

В субботу в 19.30 поступил вызов в Зирньскую волость Салдусского края, где человек заблудился в лесу. С помощью звукового сигнала автоцистерны спасатели указали заблудившемуся направление выхода из леса.

В Риге, на ул. Улброкас, в субботу около 21.00 в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома загорелись бытовые вещи на площади десять квадратных метров. Из дома были эвакуированы 50 человек, а также спасена кошка. Работу на месте происшествия спасатели завершили в 21.59.

До прибытия спасателей из квартиры собственными силами эвакуировались два человека, один из которых в результате происшествия пострадал и был передан медикам.

Всего за минувшие сутки, 18 января, Государственная пожарно-спасательная служба получила по Латвии 41 вызов: 13 - на тушение пожаров, 20 - на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.

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