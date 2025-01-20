Украл номера с чужой машины, заправился на 1600 евро и скрылся: задержан похититель топлива

По сообщению пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 17 января, в 12.15 на одной из заправок в волости Коцену Валмиерского края произошла крупная кража.

Как отмечают в полиции, водитель заправил дизельного топлива на 1632, 44 евро (почти 993 литра), после чего скрылся, не заплатив за покупку.

По данному факту был начат уголовный процесс, в рамках которого полиция довольно оперативно установила, что ранее подозреваемый украл номера с чужого автомобиля в Валмиере, прикрутил и к своей машине, после чего и совершил кражу с автозаправки.

Подозреваемый задержан. Обстоятельства кражи выясняются.

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