Nekā personīga: давний поставщик продовольствия для армии Lanekss осужден за мошенничество

Давний поставщик продуктов питания для армии - фирма Lanekss - осужден за мошенничество, сообщает передача Nekā personīga на телеканале TV3.

При поддержке должностного лица Национальных вооруженных сил (НВС) были подделаны документы и путем обмана получены крупные суммы денег за продукты, которые на самом деле не были доставлены солдатам.

Ранее фирма Lanekss была вторым крупнейшим поставщиком продуктов питания для армии.

Мошенничество в крупном объеме на Адажской базе выявила Военная полиция. Столовая ежедневно обеспечивает питанием несколько тысяч солдат из Латвии и стран-союзников. В мошенничестве была замешана именно компания Lanekss, давний поставщик продовольствия для армии. А также начальник склада группы продвольственного обеспечения роты снабжения 3-го регионального центра снабжения НВС Инга Каминска.

По мнению прокуратуры, схема была следующей: должностное лицо НВС размещало заказы у победителя конкурса Lanekss, указывая, какие продукты питания должны быть доставлены на базу, и какие продукты должны быть фиктивно внесены в накладные как якобы доставленные.

Документы с ложной информацией о гораздо большем количестве продукции были представлены бухгалтерскому отделу НВС для оплаты. В течение года таким образом у НВС было выманено более 113 519 евро.

В прокуратуре отметили, что схема могла действовать в течение длительного периода времени из-за отсутствия достаточного контроля в НВС.

Одно должностное лицо на Адажской военной базе было одновременно начальником продовольственного склада, и ответственным за заключение договора лицом.

Как сообщает Nekā personīga, соглазно базе данных Службы госдоходов, Инга Каминска работала в НВС в качестве специалиста с 2003 года. Прокуратура обвиняет ее в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и мошенничестве в корыстных целях в группе по предварительному сговору. За мошенничество, которое является особо тяжким преступлением, уже бывшей сотруднице НВС грозит от двух до 10 лет тюрьмы.

Nekā personīga известно, что обвинения предъявлены двум связанным с предприятием Lanekss лицам. Одно из них - член правления и единственный владелец предприятия Нина Силиня.

Оба представителя предприятия признали свою вину и согласились на сделку о признании вины и возмещении ущерба.

Nekā personīga известно, что за три дня до Нового года - 28 декабря 2024 года - Рижский районный суд утвердил соглашение между представителями Lanekss и прокуратурой.

Решение суда вступило в силу на минувшей неделе.

Сотрудники предприятия были приговорены к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 49 000 евро.

Также компания Lanekss должна выплатить принудительную меру в размере 101 500 евро.

Виновные также выплатили компенсацию за материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере 100 658 евро.

Бывшая сотрудница НВС Инга Каминска не признала свою вину и планирует судиться.

Адвокат Камински Лига Цируле сказала Nekā personīga: "Тот момент, когда мы идем в суд, это явно что-то, когда человек не признает свою вину полностью".

Nekā personīga напоминает, что прошлым летом завершилась новая закупка продовольствия для НВС.

В ближайшие четыре года на питание планируется потратить 40 миллионов евро (39 837 216 евро). Lanekss не входит в число 12 компаний, получивших заказ.

Передача отмечает, что, согласно Закону о публичных закупках, предприятие, осужденное за мошенничество, может быть отстранена от закупки, если решение суда вступило в силу. И для Lanekss, которая участвует во многих государственных и муниципальных закупках, судимость "может стать серьезным препятствием в будущем".

В НВС не согласились на интервью с Nekā personīga. В письменных ответах армия пояснила, что после выявленного воровства в Адажи введен принцип "четырех глаз", чтобы контролировать прием продукции и оборот накладных.

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