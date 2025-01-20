Утром 20 января в Олайне произошла авария, в результате которой пострадали три человека.

По данным Госполиции, около 07.50 на улице Земгалес столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль BMW.

В ДТП пострадали три человека, двое из которых — дети. Также в полиции отметили, что в момент аварии в микроавтобусе находились 18 школьников.

Все пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства и причины дорожного инцидента выясняются.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !