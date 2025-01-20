Утром 20 января в Олайне произошла авария, в результате которой пострадали три человека.
По данным Госполиции, около 07.50 на улице Земгалес столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль BMW.
В ДТП пострадали три человека, двое из которых — дети. Также в полиции отметили, что в момент аварии в микроавтобусе находились 18 школьников.
Все пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
Обстоятельства и причины дорожного инцидента выясняются.
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