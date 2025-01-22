В трагическом ДТП под Кекавой погиб мужчина; женщина госпитализирована

По информации пресс-центра Госполиции, 21 января, в 18.20 в Берземте (Кекавский край), на дороге A5 Саласпилс — Бабите произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

Как сообщили в полиции, грузовой автомобиль Scania сбил мужчину и женщину. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП, женщина, получившая травмы, доставлена в больницу.

Обстоятельства дорожного инцидента расследуются.

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