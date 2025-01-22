Польша: бдительные водители помогли задержать пьяного шофера из Латвии

Благодаря реакции очевидцев и эффективному взаимодействию с полицией в Польше удалось задержать пьяного латвийского водителя, представлявшего серьезную угрозу на дороге.

У гражданина Латвии, управлявшего Renault Espace, в организме было обнаружено 2,28 промилле алкоголя.

Как сообщают польские СМИ, в ночь с 18 на 19 января в полицию города Шамотулы (Великопольское воеводство) поступило сообщение о том, что на дороге замечен автомобиль, водитель которого, судя по манере вождения, может находиться под воздействием алкоголя.

Сообщивший очевидец, проявив большую ответственность, отследил автомобиль Renault Espace и информировал службы о его местонахождении.

В полиции пояснили, что благодаря реакции свидетеля, подозрительного водителя остановили в Шамотулах. Мужчина остановился, но когда сотрудники полиции подошли к машине и открыли двери, он попытался тронуться с места и уехать. Однако эту попытку удалось пресечь, заблокировав транспортное средство.

Как выяснилось, за рулем находился 44-летний гражданин Латвии. Тест на алкоголь показал в его организме 2,28 промилле алкоголя. Мужчину немедленно задержали и доставили в полицию.Автомобиль, которым управлял латвиец, и его права конфискованы в административном порядке. Важно отметить, что транспортное средство не принадлежало подозреваемому, что также было учтено в ходе проведения полицейских мероприятий.

Согласно польскому законодательству, вождение в состоянии алкогольного опьянения карается лишением свободы на срок до трех лет. В таких случаях суд также выносит постановление о запрете на вождение. Также водителя могут оштрафовать на сумму от 5000 до 60 000 злотых.

Если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле, транспортное средство будет конфисковано.

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