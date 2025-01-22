ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую месяц назад женщину

Южно-Латгальский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Жанну Ясевичу (1968 г.р.), которую в последний раз видели 12 декабря 2024 года, когда она выходила из своего дома в волости Кастулинас Краславского края.
Ее приметы: рост 156 см, среднего телосложения.
Была одета: темные спортивные брюки, резиновые сапоги, короткая белая куртка.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 112 или 65403310.
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