ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую месяц назад женщину
Fоtо: Valsts policija

Южно-Латгальский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Жанну Ясевичу (1968 г.р.), которую в последний раз видели 12 декабря 2024 года, когда она выходила из своего дома в волости Кастулинас Краславского края.

Ее приметы: рост 156 см, среднего телосложения.

Была одета: темные спортивные брюки, резиновые сапоги, короткая белая куртка.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 112 или 65403310.

ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую месяц назад женщину
Fоtо: Valsts policija

Госполициярозыск

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