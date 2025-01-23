Германия: из мемориала на месте концентрационного лагеря Вёббелин украли кирпич с именем узника из Латвии

Неизвестные преступники украли именной камень из мемориала Вёббелин в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. По словам сотрудникам мемориала, пропал камень с именем латвийского узника Яниса Стуклы.

Последняя проверка мемориала проводилась 9 января, однако в тот раз смотрители не заметили повреждений.

Как отмечает немецкая пресса, поиски камня в непосредственной близости к мемориалу пока не привели к обнаружению пропажи.

В настоящее время уголовная полиция ФРГ расследует факт кражи и нарушение покоя мертвых. Причиненный ущерб оценивается примерно в 200 евро.

Согласно информации картотеки мемориала Вёббелин, Янис Стукла родился 30 августа 1908 года в Латвии и погиб в концлагере 18 апреля 1945 года.

Вёббелин был подлагерем в концлагере Нойенгамм недалеко от немецкого города Людвигслуст. Лагерь был создан для заключенных, которых эсэсовцы эвакуированные из других лагерей, чтобы не допустить их освобождения союзниками.

В лагере, который был освобожден американскими войсками 2 мая 1945 года, содержались около 5000 заключенных, большинство из которых страдали и умирали от голода и болезней.

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