Пятеро украинцев предстанут перед судом за перевозку 43 нелегальных мигрантов

В Паневежисе будут судить пятерых украинцев за незаконную перевозку 43 граждан Афганистана, Пакистана, Непала и Индии из Латвии через границу Литвы и по территории страны.

В четверг прокуратура объявила о завершении расследования. Нелегальных мигрантов перевозили на двух микроавтобусах, а их перевозчики при задержании пытались скрыться, однако безуспешно – их нашли и задержали.

Предварительное расследование по этому делу вели сотрудники Службы охраны госграницы, а руководил расследованием прокурор Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Паневежской окружной прокуратуры Мантас Юркенас.

В ходе расследования было установлено, что пятеро граждан Украины в возрасте 22–26 лет, проживающих в Польше, Словакии и Италии, перевозили группу нелегальных мигрантов из Латвии через Литву в Польшу. Двое из них управляли переполненными микроавтобусами Opel Vivaro и VW Transporter, а трое других, ехавшие впереди на легковом автомобиле, следили за тем, чтобы не было полиции, и передавали сообщникам информацию, по какому маршруту двигаться.

Сначала сотрудники полиции задержали легковой автомобиль в городе Утена, затем и оба микроавтобуса – в разных частях Утенского района. После того как полицейские попытались остановить один из микроавтобусов, его водитель выскочил из едущего автомобиля и скрылся, вместе с ним выскочили и некоторые пассажиры, а неуправляемый микроавтобус врезался в другое транспортное средство.

Находившиеся в другом микроавтобусе мигранты, когда поняли, что их обнаружили сотрудники полиции, выбили окна и выскочили через них. Усиленные наряды полиции Главного комиссариата полиции Утенского уезда при участии кинологов со служебными собаками нашли и арестовали беглецов.

В ходе предварительного расследования все пятеро обвиняемых признали свою вину и заявили, что перевозили нелегальных мигрантов ради материального вознаграждения. Кто-то хотел заработать, кому-то обещали списать предыдущие долги. Микроавтобусы они приобрели на деньги, полученные от неизвестного лица, организовавшего перевозку нелегальных мигрантов.

Согласно Уголовному кодексу Литвы, незаконная перевозка через государственную границу Литовской Республики иностранца без постоянного места жительства в Литовской Республике из корыстных побуждений или если это создало угрозу для жизни лица, наказывается лишением свободы на срок до восемь лет.Поскольку все обвиняемые признали свою вину, прокурор М. Юркенас, руководивший предварительным расследованием, не возражает против рассмотрения доказательств по делу в сокращенном порядке.

Дело передано на рассмотрение Паневежского окружного суда Литвы.

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