Сезонный работник избил хозяйку хутора, угнал машину и скрылся в Литве: позже женщина скончалась

Полиция завершила расследования по делу об убийстве, краже, а также похищения банковской карточки и ее использовании.

В сентябре прошлого года Госполиция получила информацию о том, что в волости Калету Южно-Курземского края сильно избита женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Было установлено, что с хутора, где проживала пострадавшая, украли автомобиль, деньги и кредитку. Полиция приступила к поискам подозреваемого, и в скором времени его задержали в Литве. Там против него был начат уголовный процесс за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что мужчина ранее долгое время работал за рубежом, где неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Включая лишение свободы. На хозяйку хутора подозреваемый напал с топором. Пострадавшую поместили в реанимацию, но в октябре того же года она скончалась.

По данным литовских СМИ, 5 сентября 2024 года под Плунге (Тельшяйский уезд Литвы) был остановлен автомобиль Audi A6 Avant, ранее объявленный в розыск в Латвии.

Однако, прежде, чем литовским полицейским удалось остановить подозреваемого, им пришлось его преследовать, поскольку он не хотел подчиняться их законным требованиям и пытался скрыться.

При проверке в организме 34-летнего мужчины, у которого не оказалось водительских прав, констатировали 2,89 промилле.

Согласно латвийскому законодательству, обвиняемому может грозит наказание в виде лишения свободы, или лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с последующим пробационным надзором до трех лет.

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