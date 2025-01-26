Выявлено судно, возможно причастное к повреждению латвийского кабеля в Балтийском море

Национальные вооруженные силы Лавтвии идентифицировали судно, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА в вооруженных силах.

Военно-морские силы НВС направили патрульный корабль для проверки судна, которое, возможно, причастно к инциденту.

Центр морских операций Латвии провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля и обнаружил еще два судна, которые находились за пределами территориальных вод и эксклюзивной зоны Латвии.

Также НВС проинформировали о происшествии союзников по НАТО, включая Швецию, и обмениваются информацией по инциденту.

После созванного главой правительства Эвикой Силиней совещания командующий Морских сил Марис Поленцс сообщил журналистам, что в сотрудничестве с LVRTC с учетом участившихся инцидентов с кабелями в Балтийском море уже ранее был разработан план действий в подобных ситуациях. В море круглосуточно дежурит корабль МС, который после получения информации о повреждении кабеля был немедленно направлен для проверки находящегося в непосредственной близости судна "Michalis san".

Было установлено, что судно направляется в Россию и ожидает разрешения от агента, чтобы продолжить путь. "Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту, никаких повреждений якоря и продолжаем анализировать движение других судов в этом районе", - сказал Поленцс.

Согласно публично доступной информации, сухогруз "Michalis san" ходит под флагом Мальты.

Между тем Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения подводного оптоволоконного кабеля в Балтийском море, подтвердил LETA глава Государственной полиции Армандс Рукс.

Уголовный процесс возбужден по двум статьям Уголовного закона - "Умышленное уничтожение и повреждение имущества", "Умышленное уничтожение и повреждение электросети, сети электронной связи общего пользования". Рукс не исключил, что позже могут появиться дополнительные квалификации.

В настоящее время полиция совместно с прокуратурой задействовала механизмы правового сотрудничества с иностранными партнерами по расследованию.

Как сообщалось, что утром 26 января ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC) проинформировал Морские силы Латвии о повреждении оптического кабеля Вентспилс-Готланд, обнаруженном в исключительной экономической зоне Швеции. Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои на участке Вентспилс – Готланд.

При этом LVRTC продолжает предоставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. Возможна задержка скорости передачи данных, но по большей части это не затрагивает конечных пользователей в Латвии, поясняют в центре.

Учитывая, что кабель расположен на глубине более 50 метров, тип повреждения можно определить только после начала работ по ремонту кабеля. LVRTC продолжает переговоры с компанией, которая технически может обеспечить ремонт подводного кабеля.

Ранее в Балтийском море произошло несколько инцидентов. В начале января НАТО объявило, что начнет новую миссию по защите подводных кабелей в Балтийском море.

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