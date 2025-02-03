В Каугури на навесе подъезда многоэтажки найдено тело собаки. Полиция начала расследование

30 января в Каугури на навесе над подъездом дома на улице Сколас 65b было найдено тело собаки. Этот случай вызвал широкий резонанс в соцсетях - предположительно, животное выбросили из окна. Полиция начала расследование.

Дмитрий Сардыко, который решил придать этой ситуации дополнительную огласку, сообщил Delfi, что местные жители не верят, что собака могла выпрыгнуть из окна дома на навес сама.

Собака выпала из окна на седьмом этаже многоквартирного дома. Жительница Каугури рассказала передаче Degpunktā, что окно было открыто настежь. "На седьмом этаже окно открыто настежь. Но его же никогда не открывают. Я еще удивилась - ради Бога, кому жарко?!", - сказала женщина.

По словам жильца восьмого этажа дома на улице Сколас 65b Гунтиса, в тот день он действительно слышал собачий лай на лестничной клетке, но подумал, что это скорее всего питомец соседей, который собирается на прогулку с хозяином. Он не верит, что животное выпрыгнуло из окна самостоятельно, чтобы подышать свежим воздухом.

По словам Сардыко, инцидент произошел около 15 часов, уже час спустя на месте работали сотрудники полиции. "Самое главное, чтобы сделали экспертизу - нужно понять собака умерла до падения или после. Очень много нюансов в этом деле. В то, что она сама выпрыгнула, никто не верит", - отметил активист.

По его словам, на седьмом этаже в доме есть три окна, но лишь одно из них можно открыть. Высота окна от пола - около метра. "Жильцы удивились, почему окно открыто, потом выглянули вниз и увидели собаку на козырьке. На окне следы лап и шерсть. Собачка местная, часто гуляла на самовыгуле, очень добрая была", - заявил Сардыко.

Труп собаки был доставлен в Слокский приют для животных. Сотрудникам приюта удалось выяснить, что собака не была бездомной.

Сотрудник Юрмальской муниципальной полиции Дерианс Бартулис сообщил Degpunktā, что хозяин погибшего животного уже установлен. Представитель Госполиции Лига Дзилюма сообщила порталу Delfi, что в связи со случившимся начат уголовный процесс по 20-й части Уголовного закона - преступление против общей безопасности и общественного порядка. Ведется расследование.

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