Италия: гражданин Латвии задержан за семейное насилие; его спутнице оказали медицинскую помощь

В конце января полиция итальянского города Сан-Фруттуозо арестовала 41-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в домашнем насилии.

Как сообщают итальянские СМИ, в дежурную часть местного отделения полиции за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что стала жертвой очередного нападения со стороны своего партнера и теперь ищет убежище в безопасном месте.

Сотрудники полиции, оказав ей необходимую помощь, выяснили, что мужчина уже неоднократно угрожал ей физической расправой, избивал, а также наносил травмы, которые требовали вмешательства медиков и полиции.

В этот раз для оказания помощи пострадавшую женщину доставили в больницу Гальеры.

Подозреваемого обнаружили дома: он находился в состоянии алкогольного опьянения и проявлял агрессию.

Полиция приняла решение о задержании подозреваемого, после чего его доставили в распоряжение судебных органов Марасси.

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