Полиция устроила погоню за нетрезвым водителем; у него также не оказалось прав

В минувшие выходные сотрудники Госполиции остановили в волости Калвенес (Южно-Курземский край) автомобиль Audi, водитель которого не подчинился требованиям полиции, попытался скрыться, превысил скорость, неоднократно совершал опасные обгоны, не остановил машину несмотря на неоднократные требования полиции, а также продолжил движение в сторону Кулдигского края.

Водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав.

Как отмечает Курземское региональное управление полиции, 31 января, около 17.45 сотрудники отдела реагирования Южно-Курземского участка Курземского регионального управления полиции зафиксировали в волости Калвенес автомобиль Audi, водитель которого существенно превысил скорость: вместо разрешенных на этом участке шоссе 90 км/ч он ехал со скоростью 136 км/ч.

Полицейские зафиксировали нарушение, включили звуковые и световые сигналы служебного автомобиля, развернулись и потребовали, чтобы водитель остановился. Однако мужчина проигнорировал просьбы и попытался уйти от погони, неоднократно превышая скорость. Полиция зафиксировала, что максимально нарушитель разогнался до 165 км/ч.

Когда водитель все-таки остановил машину, сотрудники правоохранительных органов установили, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. При проверке было констатировано 0,75 промилле. Также у водителя не оказалось прав на управление транспортным средством.

Полиция начала административный процесс за превышение скорости и побег, а также уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !