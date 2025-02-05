ФОТО. В Риге столкнулись трамвай и троллейбус; из-за аварии было затруднено движение

В среду в Риге , на улице Грециниеку столкнулись трамвай и троллейбус Rīgas satiksme.
Как рассказал порталу Delfi очевидец происшествия, из-за ДТП на некоторое время было парализовано движение общественного транспорта в обоих направлениях.
По словам пресс-секретаря предприятия Байбы Барташевицы-Фелдмане, сотрудники Rīgas satiksme сделали все возможное, чтобы по возможности оперативней возобновить движение.
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