ФОТО. В Риге столкнулись трамвай и троллейбус; из-за аварии было затруднено движение

В среду в Риге , на улице Грециниеку столкнулись трамвай и троллейбус Rīgas satiksme.

Как рассказал порталу Delfi очевидец происшествия, из-за ДТП на некоторое время было парализовано движение общественного транспорта в обоих направлениях.

По словам пресс-секретаря предприятия Байбы Барташевицы-Фелдмане, сотрудники Rīgas satiksme сделали все возможное, чтобы по возможности оперативней возобновить движение.

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