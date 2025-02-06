В ночь на четверг пожар уничтожил кафе Smārdes krogs на обочине Вентспилсского шоссе в Тукумском крае.
Сигнал о возгорании в волости Смардес поступил на пульт дежурного в 03.56. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В работах по ликвидации пожара были задействованы сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы, а также добровольные спасатели из волостей Смардес и Энгурес.
Работы по ликвидации пожара были завершены около 07.00.
Владельцы сообщили, что собственность была застрахована.
Причины возгорания устанавливаются.
Согласно официальной информации, на территории Smārdes krogs зарегистрировано крестьянское хозяйство с таким же названием. Владельцем собственности является Оярс Буманис.
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