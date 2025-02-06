ФОТО. В лесополосе найдены две незаконных свалки строительного мусора

Сотрудники Госслужбы окружающей среды с помощью жителей обнаружили в Упесциемсе и волости Вайвес Цесисского края две незаконных свалки строительного мусора.

"Использование строительных отходов без надлежащей переработки и надлежащей подготовки к их повторному использованию является одной из основных проблем", - отметил представитель Госслужбы охраны окружающей среды Калвис Авотиньш.

Зачастую среди отходов, которые жители просто рассыпают в лесах, на лугах или пустырях, есть и опасные отходы, такие как шифер, пластиковые изделия и другие предметы, которые не приносят пользы окружающей среде.

"Необходимо понимать, что это не только создает негативное воздействие на окружающую среду, но и, заполняя затапливаемые территории, может поставить под угрозу соседние объекты, увеличивая вероятность их затопления и причинения убытков", - отметил Авотиньш.

В ходе обследования затопленной территории в южной части прудов в Упесциемсе было констатировано, что там выгрузили строительный мусор и грунт, содержащий примеси строительного мусора (бетонные обломки, кирпичи, куски асфальта, пластик).

Также здесь были проведены работы по незаконному размещению отходов и рекультивации земель, кроме того, обнаружены признаки самовольного строительства. Разрешений на подобную деятельность в этом районе не выдавалось.

Аналогичная ситуация была констатирована и на объекте недвижимости в волости Вайвес в Цесисском крае, где незаконно размещались и хранились строительные отходы, такие как бетон, кирпичи, битый асфальт и другие материалы.

Из отходов была создана территория площадью около 47 м², а также дорожная насыпь в лесу длиной около 50 м и высотой 1,5 м, состоящая, в основном, из недробленого бетона и кирпича.

Госслужба окружающей среды напоминает, что сбор, обработка, сортировка, хранение, а также утилизация отходов разрешены только в специально отведенных местах.

Самовольное хранение, утилизация или транспортировка строительных отходов без специального разрешения является административно наказуемым правонарушением.

Нарушение правил обращения с отходами может быт чревато штрафом в размере до 1000 евро для физического лица и до 2800 евро для юридического лица.

Fоtо: VVD

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !