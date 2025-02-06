ФОТО. В США задержаны мошенники из Латвии: на подарочные карты наклеивали поддельные штрих-коды

В машине подозреваемого детективы обнаружили подарочные карты на сумму 15 000 долларов. Латвиец прятал их в сумке-холодильнике. В полиции отмечают, что это тот случай, когда полицейские случайно оказались в нужное время и в нужном месте.

В городе Неаполь (штат Флорида) сотрудники местного управления полиции на прошлой неделе задержали двух граждан Латвии, подозреваемых в крупном мошенничестве с подарочными картами.

Как утверждают детективы, в схеме использовались подарочные карты и поддельные штрих-коды, ведущие к банковским счетам преступников.

По подозрению в совершении преступлений полиция задержала граждан Латвии - 26-летнего Кирилла Г. и 26-летнего Максима С.

По информации американских СМИ, 29 января один из сотрудников полиции обратил внимание на двух незнакомцев, которые подозрительно вели себя в аптеке Walgreens.

Мужчины находились у стойки с подарочными картами и пытались что-то спрятать. Затем, по словам детектива, они зашли в cупермаркет Publix и еще в одну аптеку Walgreens, но ничего там не купили.

В итоге, полиция решила проверить личности незнакомцев. Кирилл Г. рассказал, что приехал в США около 30 дней назад. Однако полицейские выяснили, что гражданин Латвии находится на территории США уже четыре месяца.

При проверке машины, в которой находился Кирилл Г., полицейские нашли сумку-холодильник со 176 подарочными картами на сумму около 15 000 долларов. На каждом из них был указан адрес, по которому они были доставлены.

Граждане Латвии задержаны, по данным полиции, они уже признались в крупном мошенничестве.По словам Кирилла Г., ему с подельником было поручено украсть подарочные карты из магазинов по всей Флориде — от Майами до Тампы и Джексонвилла.

По предположению полиции, мужчины крали подарочные карты, наклеивали на них поддельные штрих-коды и клали обратно на полки. Далее, когда жертва, купившая такую карту, пытается расплатится ею на кассе, деньги, в итоге, оказываются на карте, которая есть у мошенника и связана с фальшивым штрих-кодом наклейки.

Как отмечают американские СМИ, манипуляции со штрих-кодом на обратной стороне карты стали очень распространенным видом преступления в Штатах и Канаде. Подарочные карты являются популярным выбором во время праздников из-за их удобства и простоты использования. Однако они также очень уязвимы для мошенничества.

Fоtо: Naples Police Department

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