ФОТО. Гражданка Латвии при переходе границы спрятала в дубленку части "умного дома"

В пункте пропуска "Григоровщина" (белорусско-латвийская граница) сотрудники Таможенного комитета Республики Беларусь (ТК РБ) задержали 51-летнюю гражданку Латвии, которая пыталась незаконно провезти части "умного дома".

По данным пресс-центра ТК РБ, при прохождении границы женщина указала в декларации транспортное средство для оформления временного ввоза, и заявила, что она не везет товаров, подлежащих декларированию.

Однако сотрудница таможни обратила внимание на объемную форму дубленки, которая находилась в салоне машины. В дубленке были спрятаны датчики присутствия, источники питания, элементы управления и другие части оборудования системы "умный дом".

Позже было установлено, что гражданка Латвии уже привлекалась к административной ответственности за недекларирование аналогичной категории товаров.

По делу начат административный процесс. Весь товар изъят до решения суда.

Fоtо: ТК РБ

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