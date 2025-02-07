В летевшем из Лондона самолете пьяная пассажирка приставала к членам экипажа

В Каунасском аэропорту пограничники задержали пассажирку, прилетевшую рейсом из Лондона. Проживающая в Великобритании гражданка Литвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вела себя на борту самолета неадекватно, приставала к членам экипажа, сообщили в Службе охраны госграницы (СОГГ).

В среду около полудня пограничники, работающие в пункте пограничного контроля (ППК) Каунасского аэропорта, получили информацию о том, что один из пассажиров прибывающего из Лондона самолета создает проблемы, пристает к членам экипажа, ведет себя неадекватно. Есть подозрение, что пассажир может быть в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники СОГГ выяснили, что проблемы на борту самолета создавала 65-летняя гражданка Литвы, постоянное место жительства которой находится в Великобритании.

После приземления самолета в Каунасе пограничники доставили виновницу инцидента из самолета в помещение ППК Каунасского аэропорта. Проверка алкотестером подтвердила, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения: цифра на шкале прибора показала 1,63 (промилле), т. е. среднюю степень опьянения.

Сотрудники СОГГ опросили пассажирку, а собранные материалы, связанные с инцидентом, передали в Управление транспортной безопасности Литвы. Оно уполномочено совершать административно-правовые действия и принимать решения.

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