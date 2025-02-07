ФОТО. В Мексике во время спецоперации задержали группу нелегалов; среди них оказался и гражданин Латвии

По данным полиции, среди нелегалов оказались также граждане Сальвадора, Гватемалы и Непала.

Как отмечают мексиканские СМИ, мигрантов и двух сопровождавших их проводников — Сантъяго и Орландо - задержали в конце января, в регионе Валье-де-Салинас.

В полиции отметили, что в это время в районе Боскес-де-Кастилья происходила стратегическая операция.

Сотрудники спецназа полиции, дежурившие на перекрестке улиц Кониферас и Эбанос, заметили автомобиль Ford Taurus с подозрительными номерными знаками, в котором находилось несколько человек.

При проверке в машине обнаружили иностранцев — граждан Сальвадора, Гватемалы, Непала и Латвии, которых проводники собирались доставить к мексиканско-американской границе.

Проводники задержаны, а иностранцам оказана помощь сотрудниками Национального института миграции Мексики.

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