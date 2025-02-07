Нидерланды: гражданин Латвии кидал камни в полицейский участок, чтобы его отправили на родину

По сообщению голландских СМИ, на прошлой неделе в Роттердаме, в районе гавани Матенессе был задержан 32-летний хулиган из Латвии, кидавший камни в полицейский участок.

Поскольку мужчина отказался сотрудничать с правоохранительными органами, сотрудники полиции применили электрошокер, а затем задержали латвийца. У него в кармане нашли еще несколько камней.

По словам местного полицейского, задержанный признался, что хулиганил, потому что хотел вернуться в Латвию, и, по его мнению, "полиция должна помочь ему в этом".

В отношении задержанного начато расследование.

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