Вооруженный ножом хулиган пугал прохожих на автобусной остановке

Вечером 6 февраля в Южно-Курземский участок полиции поступил сигнал с улицы Дзервес в Лиепае: звонивший сообщил, что на остановке появился неадекватный хулиган, который пугает прохожих ножом.

Как отмечает "Курземес вардс", по указанному адресу был направлен экипаж Отдела реагирования полиции. Прибывшие полицейские застали незнакомца, у которого в руках действительно был нож.

К моменту приезда полиции хулиган не успел никому навредить, однако, как пояснили в Курземском региональном управлении полиции, он нарушил общепринятые нормы поведения и покой людей на остановке общественного транспорта, подверг опасности свою безопасность или безопасность окружающих, держа в руке нож и совершая хулиганские действия.

Мужчину задержали и направили на экспертизу, поскольку у полиции возникли подозрения, что он мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Против задержанного начаты два административных процесса.

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