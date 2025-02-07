В микрорайоне Плявниеки застрелены два 12-летних мальчика

В пятницу, в рижском микрорайоне Плявниеки были застрелены двое детей — мальчики в возрасте 12 лет. Об этом сообщает Latvijas Radio.

В полиции подтвердили, что тела малолетних детей без признаков жизни обнаружили вечером в квартире одного из многоквартирных домов 7 февраля.

В Службе неотложной медицинской помощи пояснили, что получили вызов около 17.00.

Как сообщает LSM.lv, по предварительным данным, были нарушены правила хранения оружия, что повлекло за собой серьезные последствия.

Задержан владелец огнестрельного оружия. Известно, оружие было официально зарегистрировано.

У обоих мальчиков констатированы огнестрельные ранения в голову.

По делу начат уголовный процесс.

В интересах следствия более подробная информация по этому делу не предоставляется.

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