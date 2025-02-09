"Черный январь": за месяц на дорогах Латвии погибли 16 человек

В январе в Латвии в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 224 человека, а погибли 16 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Среди пострадавших в ДТП в январе на дорогах Латвии значатся 39 детей и подростков.

Госполиция сообщает, что ситуация с использованием ремней безопасности в легковых транспортных средствах значительно улучшилась за последние годы, но эта тенденция не распространяется на микроавтобусы и автобусы.

"Не соблюдая требования к потере устойчивости во время передвижения на междугороднем и на общественном транспорте, пассажиры подвергают себя риску получения различных травм во время аварий, которые можно было бы предотвратить", напоминают в полиции.

"Если в личном транспортном средстве большая часть участников дорожного движения осознает, что необходимо пристегиваться ремнем безопасности, то в общественном транспортном средстве все наоборот", - говорит Андис Ринкевичс, начальник Бюро по управлению профилактикой госполиции.

Государственная полиция напоминает, что водители и пассажиры транспортных средств, сиденья которых оборудованы ремнями безопасности, должны пристегиваться ремнями безопасности во время движения транспорта.

За непристегнутый ремень безопасности, а также за перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от 30 до 70 евро.

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