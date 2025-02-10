Литва: за рулем в нетрезвом состоянии попался глава SOS Ukraine

Вильнюсский участковый суд вынес решение по делу главы организации SOS Ukraine Довитаса Виткаускаса, который в нетрезвом виде попался за рулем автомобиля. Мужчина получил штраф и был лишен прав на вождение на 1,5 года.

В минувшую среду суд признал Виткаускаса виновным в нетрезвом вождении. Мужчине назначен штраф в размере 1650 евро, кроме того, он лишен прав на 1,5 года.

Суд также постановил взыскать с Виткаускаса стоимость автомобиля Peugeot, на котором он совершил преступление – 23 943 евро.

Согласно материалам дела, 17 ноября 2024 года ночью полиция остановила в Старом городе столицы Литвы автомобиль каршеринговой компании Spark, которым управлял нетрезвый (1,96 промилле) Виткаускас.

Виткаускас в суде признал свою вину и сожалел о содеянном.

В суд обвиняемый сказал, что выпил 5 или больше бокалов вина, поэтому стал вызывать машину компании Bolt, но машину пришлось долго ждать, поэтому он решил взять напрокат машину Peugeot и сам сел за руль.

Виткаускас просил суд передать его на поруки, но суд не удовлетворил его просьбу, отметив, что в течение 5 лет мужчина 22 раза был наказан в административном порядке (9 раз – за нарушение ПДД (превышение скорости, стоянку в запрещенном месте и т.д.), 13 за то, что он как глава предприятия халатно исполнял свои обязанности).

Решение суда может быть обжаловано.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !