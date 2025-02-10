Водитель пытался уйти от полицейской погони на скорости 116 км/ч

На минувшей неделе сотрудники Южно-Курземского участка полиции, реагируя на полученную информацию о водителе, который, возможно, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, с погоней задержали нарушителя.

Как сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП), 4 февраля, 17.30 на пульт дежурного поступил сигнал из волости Приекулес: звонивший рассказал, что заметил автомобиль Volkswagen, водитель которого мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель проигнорировал неоднократные просьбы экипажа полиции остановиться. В итоге, в ходе полицейской погони они привел инспекторов к своему дому. При проверке оказалось, что у мужчины нет водительских прав.

В полиции отметили, что во время погони нарушитель превысил допустимую скорость: вместо разрешенных 80 км/ч он разогнался на дороге до 116 км/ч.

В отношении нарушителя начаты административные процессы.

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