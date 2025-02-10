Плявниеки: на ул. Сахарова избит человек; полиция просит опознать незнакомцев

Рижское Восточное управление полиции 4 февраля начало уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений.
По данным пресс-центра, преступление было совершено 21 декабря 2024 года, в микрорайоне Плявниеки, на улице А. Сахарова 1.
В связи с начатым уголовным процессом полиция устанавливает личности и разыскивает молодых мужчин, изображенных на фото.
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