Плявниеки: на ул. Сахарова избит человек; полиция просит опознать незнакомцев

Рижское Восточное управление полиции 4 февраля начало уголовный процесс по факту нанесения телесных повреждений.

По данным пресс-центра, преступление было совершено 21 декабря 2024 года, в микрорайоне Плявниеки, на улице А. Сахарова 1.

В связи с начатым уголовным процессом полиция устанавливает личности и разыскивает молодых мужчин, изображенных на фото.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086806, 67086800 или 112.

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