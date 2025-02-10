Германия: суд приговорил эстонца к 3 годам тюрьмы за перевозку нелегалов из Латвии

Окружной суд Пазевалька (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания) признал 64-летнего жителя Эстонии виновным в незаконной транспортировке иностранцев через границу и приговорил его к трем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Следствие установило, что лицо без гражданства с видом на жительство в Эстонии трижды в прошлом году перевозил нелегальных мигрантов из Латвии в Германию.

Его преступная деятельность завершилась 11 августа прошлого года, когда его задержала полиция на немецко-польской границе при очередной попытке ввоза мигрантов, сообщает Nordkurier.

"С помощью этих поездок вы хотели создать для себя постоянный источник дохода", — заявил судья Джеральд Флекенштейн, оглашая вердикт.

Обвиняемый признался, что в июле и августе прошлого года трижды перевозил нелегальных иммигрантов из Латвии через Литву и Польшу в Германию на своем личном автомобиле.

Всего ему удалось перевезти 14 иммигрантов. 11 августа, когда мужчина направлялся в Германию с другой группой мигрантов, полиция остановила его автомобиль на немецко-польской границе в Помеллене и задержала его.

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