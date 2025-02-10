Стуканс: в ходе расследования по делу Rail Baltica будет оцениваться деятельность и политиков

В рамках уголовного процесса относительно возможных противоправных действий в ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica будет дана оценка действиям и политиков.Об этом в интервью программе Kas notiek Latvijā генеральный прокурор Юрис Стуканс.

При этом генпрокурор признался, что не знакомился с материалами дела, но, насколько он понял, "там будут оценивать и политиков".

Стуканс также добавил, что, согласно выводам Верховного суда, между деятельностью и убытками должна быть причинно-следственная связь, а правоохранители должны доказать, что убытки возникли в результате действий конкретного лица. Только тогда, как отметил генпрокурор, можно говорить о личной ответственности.

Как уже сообщалось ранее, по итогам проверки в декабре 2024 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможных противоправных действий должностных лиц, ответственных за реализацию проекта Rail Baltica.

Уголовный процесс был начат по факту возможного причинения крупного ущерба госбюджету должностными лицами, ответственными за реализацию проекта Rail Baltica.

Уголовный процесс начат в Отделе координации защиты прав лиц и государства Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

Процесс возбужден по факту преступного деяния, предусмотренного 24-м разделом Уголовного закона (преступные деяния на службе в госучреждениях), и не направлен против конкретных должностных лиц.

Согласно решению генерального прокурора о распределении институциональной подследственности, уголовный процесс передан для расследования в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В интересах следствия более подробная информация о начатом уголовном процессе на данный момент не предоставляется.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !