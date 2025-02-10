ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего две недели назад мужчину

Северо-Латгальский участок Латгальского регионального управления полиции разыскивает Освалда Бриуца (1963 г.р.), которого в последний раз видели утром 28 января.

По данным полиции, две недели назад мужчина вышел из своего дома в волости Декшарес Резекненского края и пропал.

Его приметы: рост 182 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефонам: 112 или 64603535.

Fоtо: Valsts policija

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