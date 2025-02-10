Авария с участием автобуса Lux Express в России: в больнице скончался гражданин Эстонии

Число жертв аварии с участием автобуса Lux Express, которая произошла недалеко от Ивангорода в России 2 февраля, выросло до трех.

По данным эстонских СМИ, в больнице скончался гражданин Эстонии.

Согласно информации МИД ЭР, 8 февраля от полученных травм скончался 37-летний гражданин Эстонии Алексей Шарапнюк, который находился на лечении в больнице после аварии.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 февраля, недалеко от Ивангорода автобус Lux Express столкнулся со снегоуборочной машиной, в результате чего на месте погибли два пассажира, в крайне тяжелом состоянии госпитализированы были четыре человека, среди них - 11-летний ребенок.

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