Пожар в Пурвциемсе: спасатели передали медикам пострадавшего

Ранним утром 11 февраля на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил сигнал из Пурвциемса.
Как оказалось, в квартире на улице Раунас загорелась оставленная без присмотра еда.
Еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались пять человек. Сотрудники ГПСС с помощью кислородной маски спасли из задымленного помещения одного пострадавшего и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
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