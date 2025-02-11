Пожар в Пурвциемсе: спасатели передали медикам пострадавшего

Как оказалось, в квартире на улице Раунас загорелась оставленная без присмотра еда.

Еще до прибытия спасателей из дома эвакуировались пять человек. Сотрудники ГПСС с помощью кислородной маски спасли из задымленного помещения одного пострадавшего и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.