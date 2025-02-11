Трагедия в Плявниеки: во дворе нашли выпавшую с пятого этажа женщину

В тот день, когда в рижском микрорайоне Плявниеки при странных обстоятельствах были застрелены два 12-летних мальчика, неподалеку от места происшествия произошла еще она трагедия: при падении из окна погибла женщина пенсионного возраста.

Как сообщает Degpunktā, тело пенсионерки, выпавшей из окна на пятом этаже, обнаружили на улице Земес.

Проживавший по соседству мужчина сообщил журналистам, что пенсионерка проживала одна.

"Она с Украины. Когда началась война, дети ее забрали, взяли тут квартиру. Сами они живут в Америке", - рассказал сосед.

На данный момент информации о том, что женщина ушла из жизни добровольно, пока нет. Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого будут выяснены обстоятельства происшествия.

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