Из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти 460 очков для коррекции зрения

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Бурачки" (российско-латвийская граница) пресекли незаконный ввоз партии оптики.
По данным "Псковской Ленты Новостей", в багаже гражданина России обнаружили 460 очков для коррекции зрения с различными линзами и оправами.
Мужчина пытался ввезти партию оптики, не декларируя, в сумках среди личных вещей. Гражданин пояснил, что вез очки в Москву для продажи.
В итоге, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.
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