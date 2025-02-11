Из Латвии в Россию пытались незаконно ввезти 460 очков для коррекции зрения

Сотрудники таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска "Бурачки" (российско-латвийская граница) пресекли незаконный ввоз партии оптики.

По данным "Псковской Ленты Новостей", в багаже гражданина России обнаружили 460 очков для коррекции зрения с различными линзами и оправами.

Мужчина пытался ввезти партию оптики, не декларируя, в сумках среди личных вещей. Гражданин пояснил, что вез очки в Москву для продажи.

В итоге, в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

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